Vi ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬਚਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Vi ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Vi ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 4:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Vi ਨੇ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ Vi ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Vi ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ Vi ਕਾਲਾਂ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਪੈਮ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ: ਵੌਇਸ ਸਪੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ।

Vi ਵੌਇਸ ਸਪੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ AI ਮਾਡਲਾਂ, ਵੈੱਬ ਕ੍ਰੌਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਸ਼ੱਕੀ ਸਪੈਮ" ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਧਮਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ Vi ਦੇ DNS, SMS ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

Cyber Defence & Incident Response System

ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Vi ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ/ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Vi ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ URL ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ/ਮਾਲਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

