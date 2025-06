ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ! ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ - NO FUEL FOR OLD VEHICLES

NO FUEL FOR OLD VEHICLES ( Getty Image )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 20, 2025 at 12:03 PM IST 2 Min Read