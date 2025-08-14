ETV Bharat / technology

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕਰੋ ਅਪਲੋਡ, ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - HAR GHAR TIRANGA SELFIE 2025

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HAR GHAR TIRANGA SELFIE 2025
HAR GHAR TIRANGA SELFIE 2025 (Har Ghar Tiranga)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 1:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ' ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ' ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਅਪਲੋਡ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ' ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਲਫੀ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 2,05,88,460 ਯਾਨੀ 2 ਕਰੋੜ, 5 ਲੱਖ, 88 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 460 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  3. ਇਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਲੋਡ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
  5. ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਨ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  8. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਵੇਗਾ।
  9. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਨਾਮ, ਪਤਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

