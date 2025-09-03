ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
Royal Enfield ਵਿਕਰੀ: ਰੈਟਰੋ-ਮਾਡਰਨ ਬਾਈਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Royal Enfield ਨੇ 1,14,002 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 1,02,876 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11,126 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4,67,575 ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 4,07,909 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 64 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 59,666 ਬਾਈਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Honda Motorcycle Sales: ਹੋਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸਕੂਟਰ ਇੰਡੀਆ (HMSI) ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,34,861 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 4,81,021 ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਪਰ ਇਸਨੇ 53,840 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Honda NX 200: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025) ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 24,22,880 ਯੂਨਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 21,73,834 ਯੂਨਿਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2,49,046 ਯੂਨਿਟ ਵਾਹਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Suzuki Motorcycle India ਦੀ ਵਿਕਰੀ: Suzuki Motorcycle India ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,13,936 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,04,800 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 91,629 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 87,480 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 22,307 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 17,320 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
Hero MotoCorp ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ Hero MotoCorp ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 5,53,727 ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 5,01,523 ਬਾਈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 52,204 ਸਕੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 5,19,139 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 34,588 ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ।
Hero Xplus 200 4V: ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025) ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 23,70,552 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 21,76,049 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 194,503 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1,36,359 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।
TVS Motor ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ TVS Motor ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,09,536 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 4,90,788 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,68,862 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।
TVS Raider 125: ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਕਰੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 221,870 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,22,296 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 25,138 ਯੂਨਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ 89,768 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 121,926 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Bajaj Auto ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ Bajaj Auto ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 3,41,887 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 1,84,109 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 1,57,778 ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Bajaj Pulsar 150: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਕੁੱਲ 15,86,925 ਯੂਨਿਟ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਘਰੇਲੂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 8,52,732 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 7,34,193 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ।
