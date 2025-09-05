ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ - TOP 5 PREMIUM BIKE TO GET COSTLY
22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਪ-5 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Published : September 5, 2025 at 4:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੋਪਹੀਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 350 ਸੀਸੀ ਇੰਜਣ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕਸ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਈਕਸ
Royal Enfield Himalayan 450: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ Royal Enfield Himalayan 450 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਬਾਈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਾਈਕ ਬਾਈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੂਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਿਮਾਲੀਅਨ 411 ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ 450 ਵਿੱਚ 452cc, ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 39 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 40 Nm ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Bajaj Pulsar NS400Z: Bajaj Pulsar NS400Z ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 373cc ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 43 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 35 Nm ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹੀ ਇੰਜਣ Bajaj Dominar 400 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਬਾਰੇ Bajaj ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Bajaj NS400Z ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪਲਸਰ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Bajaj Pulsar NS400Z ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 1.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
KTM 390 Duke: ਇਹ ਬਾਈਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕਡ ਸਟ੍ਰੀਟ-ਫਾਈਟਰ ਵਜੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। KTM 390 Duke ਵੀ GST ਸੋਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ 398.63cc, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 45.3 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 39 Nm ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। KTM 390 Duke ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਟਫਾਈਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ KTM 390 ਡਿਊਕ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Triumph Scrambler 400X: ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਰ 400 ਐਕਸ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ 398.15cc, ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 39.5 bhp ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 37.5 Nm ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਰ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਰ 400X ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਕ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Harley Davidson X440: Harley Davidson X440 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈਕ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਅਤੇ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 440cc ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, ਏਅਰ/ਆਇਲ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 27 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 38 Nm ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
