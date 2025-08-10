ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ। ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਪੋ, ਵੀਵੋ, ਪੋਕੋ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Blaze AMOLED 2 5G - Launching On, 11th Aug.— Lava Mobiles (@LavaMobile) August 9, 2025
✅ So Real, Feels UnReal – 16.94cm (6.67”) FHD + AMOLED Display
✅Slimmest in the Segment*– 7.55mm Sleek body with Linea Design
✅ Bright & Bold – 50MP AI Camera with Sony Sensor & much more.
Source -*Techarc (Smartphones under 15K) pic.twitter.com/q30sitYzvI
Lava Blaze AMOLED 2: Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। Lava ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP AI ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ 6.67-ਇੰਚ ਦੀ FHD+ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 7060 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 6000mAh ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
Peak power needs peak cooling.— OPPO India (@OPPOIndia) August 6, 2025
The #OPPOK13TurboSeries brings the best of both with an advanced cooling fan, ultra-large VC cooling chamber, and 80W SUPERVOOC, all optimized for full-throttle power.
Launching on 11th August at 12 PM.#LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/On1BZgNNIG
Oppo K13 Turbo: Oppo K13 Turbo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ 11 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ 1.5K OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੇਂਸਿਟੀ 8450 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Heavy gameplay? No problem.— OPPO India (@OPPOIndia) August 10, 2025
Best-in-class passive cooling ensures the #OPPOK13TurboSeries stays cool under pressure, always.
Launching tomorrow at 12 PM.#LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/Z6T7T2E09L
Oppo K13 Turbo Pro: Oppo K13 Turbo Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ 1.5K OLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s ਜਨਰਲ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ, 50MP + 2MP ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, 16MP ਸੈਲਫੀ ਸੈਂਸਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Once in blue moon made an everyday reality with the all-new vivo V60 Moonlit Blue. Launching on 12th August!— vivo India (@Vivo_India) August 7, 2025
#vivoV60 #ZEISSPortraitSoPro #CelebratingLifeMoments pic.twitter.com/oeITTNalpD
Vivo V60: Vivo V60 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50 MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ (OIS) ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ZEISS ਆਪਟਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, 50 MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ + 8 MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 50 MP ZEISS ਗਰੁੱਪ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ZEISS ਨਾਲ ਸਹਿ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਸਟ ਗ੍ਰੇ, ਮੂਨਲਿਟ ਬਲੂ ਅਤੇ ਆਉਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੋਨ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ, 90W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, Wi‑Fi 6, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.x, NFC, IR ਬਲਾਸਟਰ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
POCO M7 Plus 5G Launching on Flipkart— POCO India (@IndiaPOCO) August 9, 2025
REDEFINING POWER this 13th August! 🔋⚡
💥 7000mAh of PURE BEAST ENERGY
🔄 18W Reverse Charging
💥 Think you know the price? Drop your guess & share your WILDEST take on why this phone’s a GAME-CHANGER 💬🔥 pic.twitter.com/ox5QGakI6Q
POCO M7 Plus: POCO M7 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50 MP ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 16 MP ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 6s Gen 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
TECNO Spark Go 5G launching on August 14th in India. pic.twitter.com/754PtSSUYU— Mukul Sharma (@stufflistings) August 10, 2025
Tecno Spark GO 5G: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Tecno Spark GO 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 6000mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
