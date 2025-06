ETV Bharat / technology

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ 4 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ? - UPCOMING PHONES IN JULY 2025

UPCOMING PHONES IN JULY 2025 ( ETV Bharat via X@Max.Jmb, Vivo, Samsung Newsroom )

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Nothing Phone (3): Nothing ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone (3) ਸਮਾਰਟਫੋਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ Nothing ਦੇ CEO Carl Pei ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Nothing Phone (3) ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 93,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

Nothing Phone (3) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਂਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਸ ਜੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚੋ Glyph ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 3,000 nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 6.77-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, Snapdragon 8 Gen 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50MP ਮੁੱਖ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 32MP ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।