Poco M6 Plus 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਫੋਨ - Poco M6 Plus 5G Sale Date

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Poco ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Poco M6 Plus 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਲ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Poco M6 Plus 5G ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸਕੋਗੇ।

Poco M6 Plus 5G ਦੀ ਸੇਲ ਡੇਟ: Poco M6 Plus 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Poco M6 Plus 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Graphite Black, Misty Lavender ਅਤੇ Ice Silver ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।