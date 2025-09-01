ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕੱਪੜੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਟਰਨ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ AI ਮੋਡ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।
ਜੈਮਿਨੀ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਨੇ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ
ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਐਡਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੂਲ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Image generation with Gemini just got a bananas upgrade and is the new state-of-the-art image generation and editing model. 🤯— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 26, 2025
From photorealistic masterpieces to mind-bending fantasy worlds, you can now natively produce, edit and refine visuals with new levels of reasoning,… pic.twitter.com/hYwA6l4QyY
ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਟੈਕਸਟ ਰੈਂਡਰਿੰਗ, ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਿਅਲਾਸਟਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ ਸਟਾਇਲ ਬਾਰੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ AI ਤਸਵੀਰਾਂ
ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ AI Image ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ:
ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਓ
Gemini reimagining Pashupati Seal as a real scene. pic.twitter.com/gLPAtTLWMs— Aditya Madanapalle (@electricfoo) August 29, 2025
ਕਲਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ
Announcing Gemini 2.5 Flash Image! (Nano Banana) from @GoogleDeepMind. This model brings you state of the art image generation! Here's 7m of demos.— Addy Osmani (@addyosmani) August 26, 2025
Today marks a leap forward in AI-powered image creativity with the launch of stronger native image generation and editing in Gemini… pic.twitter.com/mySnJdVwue
ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਈ ਐਂਗਲਸ
You can just freeze time with nano-banana (aka Gemini Flash Image 2.5)! pic.twitter.com/MjcvosUG6D— Umesh (@umesh_ai) August 28, 2025
ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਡਲ ਲੁੱਕਬੁੱਕ ਸ਼ਾਟ
You don’t need to spend $1,000s on photographers, studios, or models.— Eyad (@eyad_khrais) August 27, 2025
These 3 on-model lookbook shots were generated with Gemini 2.5 Flash (aka nano-banana). Images in <5 seconds. The cost is CENTS per render, not dollars. 100% character/brand consistency across campaigns. Looks… pic.twitter.com/CBJTHlXFnN
ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
I think I'm the first person to generate more than 8 items into a single image using Google Gemini Flash Image (Nano Banana). I have even exceeded the 8 upload limit on Freepik. How did I do this? Create a collage with everything and label each item on the image. When you upload… pic.twitter.com/3OvLd0HXnx— Travis Davids (@MrDavids1) August 27, 2025
ਇਸਟੈਂਟ 3D ਮਾਡਲ
Gm 🍌— AmirMušić (@AmirMushich) August 28, 2025
Google Gemini is getting serious
You can take ANY photo, insert a prompt and get a 3D image of any object…
👉 Prompt:
Make an isometric model of the [object] only
Try it now and share your results with me please 👇 pic.twitter.com/bujUhKpNNL
ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਜੋੜੋ
Since nano banana has gemini's world knowledge, you can just upload screenshots of the real world and ask it to annotate stuff for you.— Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) August 27, 2025
" you are a location-based ar experience generator. highlight [point of interest] in this image and annotate relevant information about it." pic.twitter.com/iLbCzPeyzr
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਓ
Enhanced an old picture of my grand parents with Gemini. Just look at the difference.— Teja Karlapudi (@teja2495) August 27, 2025
Before After pic.twitter.com/ykSCBXbm8e
ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ
This used to be impossible.— Linus Ekenstam (@LinusEkenstam) August 26, 2025
Not with the new image gen model from Gemini. pic.twitter.com/wkwq7S1fb0
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-