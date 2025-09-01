ETV Bharat / technology

Gemini AI Image ਨੇ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ, AI ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ! - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੈਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ AI Image ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕੱਪੜੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਟਰਨ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ AI ਮੋਡ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।

ਜੈਮਿਨੀ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਨੇ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ

ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਐਡਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੂਲ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਟੈਕਸਟ ਰੈਂਡਰਿੰਗ, ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਿਅਲਾਸਟਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ ਸਟਾਇਲ ਬਾਰੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ AI ਤਸਵੀਰਾਂ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ AI Image ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ:

ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਓ

ਕਲਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ

ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਈ ਐਂਗਲਸ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਡਲ ਲੁੱਕਬੁੱਕ ਸ਼ਾਟ

ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਇਸਟੈਂਟ 3D ਮਾਡਲ

ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਜੋੜੋ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਓ

ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕੱਪੜੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਟਰਨ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ AI ਮੋਡ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।

ਜੈਮਿਨੀ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਨੇ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ

ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਐਡਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੂਲ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਟੈਕਸਟ ਰੈਂਡਰਿੰਗ, ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਿਅਲਾਸਟਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ ਸਟਾਇਲ ਬਾਰੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ AI ਤਸਵੀਰਾਂ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ AI Image ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ:

ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਓ

ਕਲਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ

ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਈ ਐਂਗਲਸ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਡਲ ਲੁੱਕਬੁੱਕ ਸ਼ਾਟ

ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਇਸਟੈਂਟ 3D ਮਾਡਲ

ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਜੋੜੋ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਓ

ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

GEMINI AI EDITSGEMINI AI IMAGEVIRAL GEMINI AI EDITSGEMINIARTIFICIAL INTELLIGENCE

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ! ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ? ਜਾਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾਂ, ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.