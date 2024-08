ETV Bharat / technology

Nothing Phone (2a) Plus ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਲਾਈਵ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਕੀਮਤ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ - Nothing Phone 2a Plus Sale

By ETV Bharat Tech Team Published : 12 hours ago

Nothing Phone (2a) Plus Sale ( Twitter )