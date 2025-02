ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Nothing ਦੋ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 3a ਅਤੇ Nothing Phone 3a Pro ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ

Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਲਾਈਫ LEDs ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਅਮ ਰੌਕਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Nothing Phone 3 ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Nothing Phone 3a Pro ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 8MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 50MP ਸੋਨੀ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ OIS ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Nothing Phone 3a ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 7s Gen 3 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

