ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ? ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ? ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 13, 2025 at 3:22 PM IST
ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਆਏ ਦਿਨ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਖਬਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੰਮਗੁਡੇਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 150 ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਖਰੀ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਜਾਂ OTP ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,52,429 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 22,68,346 ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12,47,393 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ 2025 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟ
- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ (TGCSB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 63,765 ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 1,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਓਡੀਸ਼ਾ 2021 ਵਿੱਚ 6,053 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 53,488 ਹੋ ਗਿਆ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 825 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 2021 ਵਿੱਚ 19,609 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,69,384 ਹੋ ਗਏ।
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3,03,173 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40,987 ਸੀ।
- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 13,911 ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 99,512 ਹੋ ਗਏ।
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,024 ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 13,990 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 2,515 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 15,088 ਸਨ।
- ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 256 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 436 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 184 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
- IMEI ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਸੀਦ ਮੰਗੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਵੇਚੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰੋਹਿਤ ਰਾਜੂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਭਦਰਦਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
