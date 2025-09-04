ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਿੱਗਜ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਾਸਓਵਰ ਲਈ 600 ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Tesla Model Y ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Tesla Model Y ਲਈ ਕੁੱਲ 600 ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 350-500 ਯੂਨਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ CBU (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਇਕਾਈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 59.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ SPMEPCI ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਟੇਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ JATO ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੇਸਲਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਚਾਰਜਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-