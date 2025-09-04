ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.95mm ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੋਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੋਨ 8GB ਰੈਮ ਦੇ ਨਾਲ 8GB ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
TECNO POVA Slim 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
TECNO POVA Slim 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਬਲੂ, ਸਲਿਮ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਕੂਲ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। TECNO POVA Slim 5G ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
POVA Slim has arrived. Meet the World’s Slimmest* Curved 5G phone.— POVA Mobile India (@pova_mobile) September 4, 2025
Get it all:
➡️ 5.95mm Slim Design
➡️ Dynamic Mood Lights
➡️ 5160mAh Big Battery
At just ₹19,999.
Sale starts 8th September, 12 Noon. Only on Flipkart.
Learn more ➡️ https://t.co/Sz7KFpOSXN#POVA | #POVASlim pic.twitter.com/7zRRWi8UGe
TECNO POVA Slim 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 3D ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 240Hz ਟਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦਰ ਅਤੇ 4500 ਨਿਟਸ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ 5160mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ + 10ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਸਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ + 2MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
