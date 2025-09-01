ETV Bharat / technology

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ - TECNO POVA SLIM 5G LAUNCH DATE

Tecno ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।

TECNO POVA SLIM 5G LAUNCH DATE
TECNO POVA SLIM 5G LAUNCH DATE (TECNO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਨ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ Tecno ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Tecno Pova Slim 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ Tecno ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਾਲਾ ਫੋਨ

Tecno ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਵਾ ਸਲਿਮ 5ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ-ਸਲੀਕ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਟੈਕਨੋ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ MWC 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਟੈਕਨੋ ਸਪਾਰਕ ਸਲਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ 5.75mm ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਨੋ ਪੋਵਾ ਸਲਿਮ 5G ਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.75mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy S25 Edge ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.8mm ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੋਨ Infinix Hot 60 Pro+ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.95mm ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ Tecno Pova Slim 5G ਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.95mm ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 5.8mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Tecno Pova Slim 5G ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

Tecno ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Tecno Pova Slim 5G ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੂਡ ਲਾਈਟ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਲ ਅਲਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Tecno ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

