ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ WhatsApp 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੀਲਾ ਚੱਕਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! - talk to ai for free on whatsapp

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jul 3, 2024, 3:04 PM IST | Updated : 23 hours ago

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ WhatsApp 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੀਲਾ ਚੱਕਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ( talk to ai for free on whatsapp )

WhatsApp 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੀਲਾ ਚੱਕਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! (talk to ai for free on whatsapp) ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WhatsApp ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ AI ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਅੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। AI ਅਸਲ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ AI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। WhatsAppਖੋਲ੍ਹੋ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਲੀ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ: ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ AI ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੀਲਾ ਆਈਕਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। AI ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ: ਨੀਲੀ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਛੋਨਟਿਨੁੲ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ: AI ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮੋਜੀ ਅਤੇ ਘੀਢ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SEND 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ: ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੇਜੋ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। AI ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ: AI ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। WhatsApp ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ AI ਬਟਨ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ WhatsApp AI : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਮੈਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ AI ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। AI ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ AI ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਝ ਹਟਾਓ WhatsApp ਤੋਂ AI ਬਟਨ : ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਟਾ ਏਆਈ ਬਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਟੈਬ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਖਾਤੇ ਤੋਂ AI ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ WhatsApp ਤੋਂ AI ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੈਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ Help Center ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਹੁਣContact Us ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ AI ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ AI ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਮੇਟਾ ਏਆਈ ਬਟਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟਾ ਏਆਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੋਗੇ।

