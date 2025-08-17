ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਕਸੀਓਮ-4 (AX-4) ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਣਗੇ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਖਨਊ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
#WATCH | दिल्ली: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के भारत वापस लौटने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
वह NASA के एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट थे, जिसने 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित… pic.twitter.com/aMlwtzRZBL
"ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ"
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਿਹਾ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ! ਇਸਰੋ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਮਾਣ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਫਲ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਗਗਨਯਾਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ISS ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਬੈਕਅੱਪ ਸੀ।"
#WATCH | दिल्ली: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के भारत वापस लौटने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनकी पत्नी कामना शुक्ला और बेटे की उपस्थिति में उनका स्वागत किया। वीडियो हवाई अड्डे से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
वह NASA के… pic.twitter.com/GXxoksR149
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਕਸੀਓਮ-4 ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ।"
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ - ਇੱਕੋ ਵਾਰ।"
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, " भारत के लिए गर्व का क्षण! isro के लिए गौरव का क्षण! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे संभव बनाने वाली सरकार के प्रति कृतज्ञता का क्षण। भारत का अंतरिक्ष गौरव भारत की धरती को छू रहा है...… pic.twitter.com/IF3asxk2Sg— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
ਐਕਸੀਓਮ ਮਿਸ਼ਨ 4 ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਕਸੀਓਮ ਮਿਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਪੈਗੀ ਵਿਟਸਨ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਲਾਵਜ ਉਜ਼ਨਸਕੀ-ਵਿਸਨੀਵਸਕੀ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਟਿਬੋਰ ਕਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਲਕਨ-9 ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 4:01 ਵਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। 18 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਸੈਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-