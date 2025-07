ETV Bharat / technology

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ - SHUBHASHU SHUKLA RETURN

SHUBHASHU SHUKLA RETURN ( Axiom Space )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 14, 2025 at 9:34 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 9:53 AM IST 2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਐਕਸੀਓਮ ਮਿਸ਼ਨ 4 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਲਕਨ-9 ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।

Last Updated : July 14, 2025 at 9:53 AM IST