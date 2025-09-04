ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 299 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਲੇ, ਐਡ-ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਮੇਲ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੀ YouTube Premium ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ YouTube 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ Premium ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ।"
ਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਗੂਗਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ CNET ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
