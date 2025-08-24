ETV Bharat / technology

Spotify ਅਤੇ Instagram ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਜਾਣੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

Spotify ਅਤੇ Instagram ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 24, 2025 at 10:57 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Spotify ਅਤੇ Instagram ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਫੀਚਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਿੱਕਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ "ਓਪਨ ਔਨ ਸਪੋਟੀਫਾਈ" ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਊ ਸੌਂਗ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਡੀਓ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Spotify 'ਤੇ Open ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਮੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:-

  1. ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Share from Spotify ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Spotify 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
  4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ?

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਐਪ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਲ, ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਗੀਤ 'ਤੇ ਐਡ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।

