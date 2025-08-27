ETV Bharat / technology

SpaceX Starship ਦੀ 10ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਫਲਾਇਟ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ! - SPACEX

SpaceX ਦੇ Starship ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

SPACEX
SPACEX (AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read

ਸਾਊਥ ਪੈਡਰੇ ਆਈਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ: ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ SpaceX ਦੇ Starship ਮੈਗਾਰਾਕੇਟ ਨੇ ਸਾਊਥ ਪੈਡਰੇ ਆਈਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 123 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਟਾਰਬੇਸ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ "ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ" ਬੂਸਟਰ ਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੋਨਿਕ ਬੂਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਟਾਵਰ ਦੇ "ਚੌਪਸਟਿਕ" ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਡਮੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਡਮੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਿਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀਟ ਟਾਈਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਗਿਆ।

ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੈਨ ਹੂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਲਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਸ ਉਡਾਣ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਦੀ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਕੂਲਡ ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਸਾਊਥ ਪੈਡਰੇ ਆਈਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ: ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ SpaceX ਦੇ Starship ਮੈਗਾਰਾਕੇਟ ਨੇ ਸਾਊਥ ਪੈਡਰੇ ਆਈਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 123 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਟਾਰਬੇਸ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ "ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ" ਬੂਸਟਰ ਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੋਨਿਕ ਬੂਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਟਾਵਰ ਦੇ "ਚੌਪਸਟਿਕ" ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਡਮੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਡਮੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਿਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀਟ ਟਾਈਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਗਿਆ।

ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੈਨ ਹੂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਲਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਸ ਉਡਾਣ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਦੀ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਕੂਲਡ ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

SPACEX STARSHIP FLIGHT TEST 10SPACE TECHNOLOGYSTARSHIP TEST FLIGHTSPACEX STARSHIP FLIGHT 10 LAUNCHSPACEX

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ? ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.