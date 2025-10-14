ETV Bharat / technology

SpaceX Starship ਦਾ ਮੁੜ ਕਮਾਲ, ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- Mars ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ!

SpaceX ਨੇ Starship ਦੀ 11ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ NASA ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸਕ ਦੇ Mars ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

SpaceX Starship
SpaceX Starship ਦਾ ਮੁੜ ਕਮਾਲ (X-@SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 2:49 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, SpaceX ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਹ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 11ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ ਬੂਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੇਕਆਫ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ Gulf of Mexico ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ।

ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੜਾਅ ਫਿਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਕੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Humans on Mars ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

NASA ਨੇ SpaceX ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਇਸਨੂੰ "ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਹੁਣ Starship Version 3 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਫਲ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਯੋਜਨਾ

ਨਾਸਾ ਦੇ ਆਰਟੇਮਿਸ III ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ "ਸਾਲਾਂ" ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਲਾੜ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

