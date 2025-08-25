ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SpaceX ਨੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਮੇਗਾਰਾਕੇਟ ਦੀ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਮੇਗਾਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ?
SpaceX ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਰ ਮੇਗਾਰਾਕੇਟ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਦੇਰੀ ਹੈ। SpaceX ਨੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੱਸਵੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਮੇਗਾਰਾਕੇਟ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ SpaceX ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ 10 ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਬੇਸ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸਵੀ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਉਡਾਣ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ SpaceX ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?
Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems— SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸੇਸ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਬੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸਵੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਈ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਹਿੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ SpaceX ਕਦੋਂ ਅਗਲਾ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SpaceX ਕੋਲ੍ਹ 25 ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਂਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:10 ਵਜੇ ਜਾਂ 7:15 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ SpaceX ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 8 ਉਪਗ੍ਰਹਿ 'ਸਿਮੂਲੇਟਰ' ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
