ETV Bharat / technology

ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਬਾਈਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ GST ਛੋਟਾਂ ਹਨ...

offers in festival season
Royal Enfield Classic 350 (Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ GST 2.0 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਆਪਣੀ "Hattrick Offer" ਨਾਲ Bajaj Pulsar ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ RS200 ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ GST ਲਾਭਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TVS ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ TVS Apache ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ Apache RTR 160 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1.02 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਾਪ-ਆਫ-ਦੀ-ਲਾਈਨ Apache RR310 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹27,000 ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਾਚੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਅਪਾਚੇ RTR 180, RTR 200 4V ਅਤੇ RTR 310 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਡਲ/ਰੇਂਜGST 2.0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
Honda CB300R ਅਤੇ CB300F15,000 ਰੁਪਏ - 21,000 ਰੁਪਏ
Royal Enfield 350 ਸੀਰੀਜ਼ (Classic, Hunter, Meteor, Bullet, Goan Classic)12,000 ਰੁਪਏ - 16,000 ਰੁਪਏ
TVS Apache ਰੇਂਜ (RTR 160, RTR 180, RTR 200 4V, RR310)9,930 ਰੁਪਏ - 26,970 ਰੁਪਏ
Honda CB35019,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
Bajaj Pulsar ਰੇਂਜ (RS200, NS200 ਤੇ ਹੋਰ)12,000 ਰੁਪਏ - 26,000 ਰੁਪਏ

ਮਿਡਲਵੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, Honda ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ CB350 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹19,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Honda CB300F ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1.55 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹1.70 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ₹15,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ 300cc ਨੇਕਡ ਸਟ੍ਰੀਟਫਾਈਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Honda CB300R ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹2.19 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ Honda ਦੀਆਂ 300cc ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Royal Enfield ਆਪਣੀਆਂ 350cc ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ₹22,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Classic 350 Redditch ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1.81 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ Hunter 350 retro ਬਾਈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.37 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਮੀਟੀਅਰ 350, ਬੁਲੇਟ 350, ਅਤੇ ਗਾਓਂ ਕਲਾਸਿਕ 350 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨBIKES OFFERSBAJAJ PULSAR OFFERSROYAL ENFIELD OFFERSBIKES OFFERS IN FESTIVAL SEASON

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.