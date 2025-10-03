Snapchat ਨੇ ਬਦਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੈਸਾ
Snapchat ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5GB ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਆਫਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੈਂਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : October 3, 2025 at 1:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Snapchat ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਸਟੋਰੇਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5GB ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5GB ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ 5GB ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Snapchat ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਯੋਜਨਾ
- 100GB ਸਟੋਰੇਜ: $1.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਲਗਭਗ ₹165)
- 250GB ਸਟੋਰੇਜ (Snapchat+): $3.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਲਗਭਗ ₹330)
- Snapchat ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਲਾਨ: ਪੂਰਾ 5TB ਸਟੋਰੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ $15.99 (ਲਗਭਗ ₹1,400) ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ 5GB ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ Snapchat ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਨੈਪ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Snapchat ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ Snapchat ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੈਪ ਕਰੋ ਫੋਲੋ:-
- Snapchat ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਫੋਟੋ ਆਈਕਨ ਤੋਂ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਜਿਸ ਸਨੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ "ਐਕਸਪੋਰਟ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੋ।
ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ
ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲਬਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।