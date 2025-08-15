ETV Bharat / technology

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ 36 ਅਰਬ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕਹੋਲ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 36 ਅਰਬ ਸੂਰਜੀ ਪੁੰਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ, ਸੁਪਰਮਾਸਿਵ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

BIGGEST BLACK HOLE (NASA/ESA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 1:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਖੋਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁੰਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ 36 ਅਰਬ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 10 ਬਲੈਕ ਹੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਵੇਰਵੇ ਰਾਇਲ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨਾਲੋਂ 10,000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੈ?

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤ ਗਲੈਕਸੀ (ਔਰੇਂਜ ਗਲੈਕਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਸਮਿਕ ਹਾਰਸਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ-ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਖੋਜ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ "ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਹਾਰਸਸ਼ੂ" ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮੈਸਿਵ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੈਕਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਟਰਾਮੈਸਿਵ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਥਾਮਸ ਕੋਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਲੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਆਲੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਜ ਮਾਪ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਪ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਾਰ ਕਾਰਲੋਸ ਮੇਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਬਲੈਕ ਹੋਲਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਐਕਰੀਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲਜ਼ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸੂਰਜੀ ਪੁੰਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਅਜੇ ਕਵਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਲਗਭਗ 4.5 ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਾਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

