Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੇਜ਼! ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 50 ਲੱਖ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਲੱਭੇ ਕਈ ਗੁਆਚੇ ਫੋਨ! - SANCHAR SAATHI APP

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

SANCHAR SAATHI APP
SANCHAR SAATHI APP (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਟੈਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਅਤੇ SMS ਲੌਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕ (FRI) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, NBFC ਅਤੇ UPI ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਫਆਰਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 10.02 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3.05 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  1. ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਇਹ ਐਪ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ?
  2. ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਜਾਣਨਾ: ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
  4. ਚਕਸ਼ੂ: ਇਹ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਟੈਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਅਤੇ SMS ਲੌਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕ (FRI) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, NBFC ਅਤੇ UPI ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਫਆਰਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 10.02 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3.05 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  1. ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਇਹ ਐਪ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ?
  2. ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਜਾਣਨਾ: ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
  4. ਚਕਸ਼ੂ: ਇਹ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTRY OF COMMUNICATIONS INDIASANCHAR SAATHI APP DOWNLOADSSANCHAR SAATHI APP USESSANCHAR SAATHI APP KYA HAISANCHAR SAATHI APP

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ?

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.