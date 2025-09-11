ETV Bharat / technology

iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ, Samsung ਨੇ ਉਡਾਇਆ Apple ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

Samsung ਨੇ Apple ਦੇ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। Samsung ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ।"

Samsung trolls Apple iphone
iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ (X-@Apple Hub)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ iPhone ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ iPhone ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 17, iPhone 17 ਏਅਰ, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ ਨੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone 17 Air ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਫੋਨ Samsung Galaxy S25 Edge, ਜੋ ਕਿ 5.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S25 Edge ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਐਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਲਾਂਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ #iCant ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। Samsung ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਐਸ ਨੇ X (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "#iCant believe this is still relevant" (ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ - ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਉਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" (ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ)। ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ Samsung Galaxy Z Fold 7 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਤਿੰਨ 48MP ਕੈਮਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 200 MP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀ"

Samsung ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ iPhone 17 Series ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਪੋਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- "48MP x 3 still doesn't equal 200MP" (ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ- ਤਿੰਨ 48MP ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ 200MP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।) ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ Apple Phones ਵਿੱਚ 48-48MP ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ Samsung Galaxy S25 Ultra ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 200MP + 50MP + 50MP + 10MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੈ।

ਸਲਿੱਪ ਸਕੋਰ ਫੀਚਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਐਪਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "#iCant believe some people was wait for Sleep Score" ਅਤੇ "Welcome to the party" (ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ - ਸਲਿੱਪ ਸਕੋਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਸਕੋਰ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਲਈ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ)।

ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਘੱਟ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਾਵਰ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

