ETV Bharat / technology

ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Samsung ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਂਚ? - SAMSUNG SEPTEMBER 2025 EVENT

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SAMSUNG SEPTEMBER 2025 EVENT
SAMSUNG SEPTEMBER 2025 EVENT (SAMSUNG)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮਸੰਗ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਐਫਏ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੂਥ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਉੱਥੇ ਗਲੈਕਸੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Samsung Galaxy S25 FE: ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy S25 FE ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6.7-ਇੰਚ ਫੁੱਲ HD + AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Exynos 2400 ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ Android 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ One UI 8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 25W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

Galaxy Tab S11 Series: ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ AI-ਪਾਵਰਡ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Galaxy Tab S11 ਅਤੇ Tab S11 Ultra ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 9400+ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ AI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਵਰਜ਼ਨ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਸੈਮਸੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਟੈਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $50 (ਲਗਭਗ ₹4,400) ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ, ਬਡਸ, ਵਾਚ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $950 (ਲਗਭਗ ₹83,000) ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮਸੰਗ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਐਫਏ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੂਥ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਉੱਥੇ ਗਲੈਕਸੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Samsung Galaxy S25 FE: ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy S25 FE ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6.7-ਇੰਚ ਫੁੱਲ HD + AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Exynos 2400 ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ Android 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ One UI 8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 25W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

Galaxy Tab S11 Series: ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ AI-ਪਾਵਰਡ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Galaxy Tab S11 ਅਤੇ Tab S11 Ultra ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 9400+ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ AI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਵਰਜ਼ਨ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਸੈਮਸੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਟੈਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $50 (ਲਗਭਗ ₹4,400) ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ, ਬਡਸ, ਵਾਚ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $950 (ਲਗਭਗ ₹83,000) ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

GALAXY S25 FE LAUNCHSAMSUNG SEPTEMBER 2025 EVENTSAMSUNG SEPTEMBER 2025GALAXY TAB S11 SERIESSAMSUNG SEPTEMBER 2025 EVENT

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ? ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.