ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮਸੰਗ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਐਫਏ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੂਥ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਉੱਥੇ ਗਲੈਕਸੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Samsung Galaxy S25 FE: ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy S25 FE ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6.7-ਇੰਚ ਫੁੱਲ HD + AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Exynos 2400 ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ Android 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ One UI 8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 25W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
Samsung Galaxy S25 FE — OFFICIAL! 😱— Swift tech (@SwiftTech01) August 27, 2025
3 big upgrades make it a true flagship killer:
45W fast charging
4,900mAh battery (lighter body!)
12MP selfie cam
Launch @ IFA 2025 (Sep 5) with Buds3 FE + Tab S10 Lite #GalaxyS25FE #SamsungUnpacked pic.twitter.com/OoKnJ8qDWL
Galaxy Tab S11 Series: ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ AI-ਪਾਵਰਡ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Galaxy Tab S11 ਅਤੇ Tab S11 Ultra ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 9400+ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ AI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਵਰਜ਼ਨ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਸੈਮਸੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਟੈਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $50 (ਲਗਭਗ ₹4,400) ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ, ਬਡਸ, ਵਾਚ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $950 (ਲਗਭਗ ₹83,000) ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
