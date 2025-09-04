ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਹੁਆਵੇਈ ਮੇਟ ਐਕਸਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਆਵੇਈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਹੁਆਵੇਈ ਮੇਟ ਐਕਸਟੀਐਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਆਵੇਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਜੀ ਫੋਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੁਅਲ-ਹਿੰਗਡ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਲਡੇਬਲ " ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਇਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਦਰਅਸਲ, ਟਿਪਸਟਰ ਆਈਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀਬੋ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਟ੍ਰਾਈਫੋਲਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਨ ਐਕਸਆਰ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਬੋ 'ਤੇ ਟਿਪਸਟਰ ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲੈਕਸੀ ਅਨਪੈਕਡ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਨ ਐਕਸਆਰ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੈਕਸੀ ਟ੍ਰਾਈਫੋਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੀਅਨ ਵੌਨ (ਲਗਭਗ ₹2,45,000 ਜਾਂ $2,930) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
