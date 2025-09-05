ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ, ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy Tab S11 Series ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਬਲੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Galaxy Tab S11 ਅਤੇ Galaxy Tab S11 Ultra ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Samsung Galaxy Buds 3 FE ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
Samsung Galaxy Tab S11 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 11-ਇੰਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 2560 x 1600 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 1600 nits ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ 5.5 mm ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।
Galaxy Tab S11 ਦੇ Wi-Fi ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 469 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ 5G ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 471 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ IP68 ਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 9400+ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ Android 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ One UI 8 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿੱਚ Samsung DeX ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੋਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਸਟਮ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਇੱਕ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ S Pen ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Quick Tools ਅਤੇ Sticky Note ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
You have a goal, but don't know where to begin? Introducing #GalaxyTabS11Ultra, the thinnest and most powerful #GalaxyAI tablet yet. With AI on a large screen and the all-new S Pen, it effortlessly turns all those "to-do's" into celebratory "ta-da's!" in no time.— Samsung India (@SamsungIndia) September 4, 2025
Know more:… pic.twitter.com/hY1E67vwVK
ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 13MP ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਸਪੀਕਰ, ਬੁੱਕ ਕਵਰ ਕੀਬੋਰਡ ਸਲਿਮ ਸਪੋਰਟ, ਐਂਟੀ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 8,400mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SD ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 12GB RAM + 512GB, 12GB RAM + 256GB ਅਤੇ 12GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਟੈਬ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 14.6-ਇੰਚ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ AMOLED 2X ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 2960 x 1848 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ, ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 1600 nits ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਗਲੈਕਸੀ ਟੈਬ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ 5.1 mm ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।
Galaxy Tab S11 Ultra ਦੇ Wi-Fi ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 692 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ 5G ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 695 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ IP68 ਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ 3nm MediaTek Dimensity 9400+ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ One UI 8 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿੱਚ Samsung DeX ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੋਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਇੱਕ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ S Pen ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਨ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਟਿਪ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ S Pen ਵਿੱਚ Quick Tools ਅਤੇ Sticky Note ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 13MP ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 8MP ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਸਪੀਕਰ, ਬੁੱਕ ਕਵਰ ਕੀਬੋਰਡ ਸਲਿਮ ਸਪੋਰਟ, ਐਂਟੀ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 11,600mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SD ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 16GB RAM + 1TB, 12GB RAM + 512GB ਅਤੇ 12GB RAM + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Whether you're navigating city streets or chilling in a busy café, Active Noise Cancellation on #GalaxyBuds3 FE lets you block out the noise so that you dive into your favorite tunes without any distraction.— Samsung India (@SamsungIndia) September 4, 2025
Know more: https://t.co/EIWakG3V8M#GalaxyAI #Samsung pic.twitter.com/cwImvQZElh
Galaxy Buds 3 FE
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਬਡਸ 3 FE ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ANC ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ ਸਵਾਈਪ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਜੈਸਚਰ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲੈਕਸੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੈਕਸੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ "Hey Google" ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ Google Gemini ਤੱਕ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
