Samsung Galaxy S25 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ! - SAMSUNG GALAXY S25 FE LAUNCH

Samsung Galaxy S25 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY S25 FE LAUNCH
SAMSUNG GALAXY S25 FE LAUNCH (SAMSUNG)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 5:31 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Samsung Galaxy S25 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਅਰਬਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ, Exynos 2400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 512GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Samsung Galaxy S25 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ FHD+Dynamic AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਵਿਜ਼ਨ ਬੂਸਟਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4nm Exynos 2400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ OIS ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 12MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 8MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ OIS ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ OneUI 8 OS 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ Google AI Pro ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Galaxy AI ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Google ਦੇ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਫੀਚਰ, Gemini Live, Now Bar, Now Brief, Low noise mode, Generative Edit, Instant Slow-mo, Audio Eraser, Auto Trim ਵਰਗੇ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Samsung Galaxy S25 FE ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, Galaxy S25 FE ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ $650 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 57,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ $710 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 62,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਈਸ ਬਲੂ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

