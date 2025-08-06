Essay Contest 2025

Samsung Galaxy S25 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਲੀਕ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਫੀਚਰਸ - SAMSUNG GALAXY S25 FE RELEASE DATE

Samsung ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY S25 FE RELEASE DATE
SAMSUNG GALAXY S25 FE RELEASE DATE (SAMSUNG)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2025 at 1:41 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ Galaxy S25 FE ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Galaxy S24 FE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Galaxy S25 FE ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

FNN ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S25 FE ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ KRW ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 63,200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, Samsung ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਯਾਨੀ Samsung Galaxy S24 FE ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Samsung Galaxy S25 FE ਦੇ ਲੀਕ ਵੇਰਵੇ

Samsung Galaxy S25 FE ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Exynos 2400 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ One UI 8 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 120Hz ਫੁੱਲ HD ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ + ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ 50MP, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 12MP ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 8MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਜੋ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

