ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Samsung ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

SAMSUNG GALAXY M17 5G
ਸੈਮਸੰਗ (SAMSUNG)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 2:51 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy M17 5G ਹੈ। Samsung Galaxy M17 5G ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

Samsung Galaxy M17 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

Samsung Galaxy M17 5G ਦੇ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,499 ਰੁਪਏ, 6GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੂਨਲਾਈਟ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਸੈਫਾਇਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy M17 5G 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

Samsung Galaxy M17 5G ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੁਝ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕਾਸਟ ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Samsung Galaxy M17 5G ਦੀ ਵਿਕਰੀ

Samsung Galaxy M17 5G ਦੀ ਵਿਕਰੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

Samsung Galaxy M17 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ AMOLED, ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1100 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1330 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਮਰਾ 50MP OIS ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 5MP ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 2MP ਮੈਕਰੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 25ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

