ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy A17 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ - SAMSUNG GALAXY A17 5G LAUNCH

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy A17 5G ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY A17 5G LAUNCH
SAMSUNG GALAXY A17 5G LAUNCH (SAMSUNG)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy A17 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ Exynos 1330 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 50MP ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 13MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Samsung Galaxy A17 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ-U ਸੁਪਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 90Hz ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਇਨ-ਹਾਊਸ Exynos 1330 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਟਅਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 5MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 2MP ਮੈਕਰੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ One UI 7 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 6 ਵੱਡੇ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini ਅਤੇ Circle to Search ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.3, GPS, NFC ਅਤੇ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ-ਮਾਊਂਟੇਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy A17 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 6GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ, ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 20,499 ਰੁਪਏ, ਤੀਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 23,499 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈ-ਸਟੋਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ SBI ਜਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ EMI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy A17 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ Exynos 1330 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 50MP ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 13MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Samsung Galaxy A17 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ-U ਸੁਪਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 90Hz ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਇਨ-ਹਾਊਸ Exynos 1330 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਟਅਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 5MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 2MP ਮੈਕਰੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ One UI 7 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 6 ਵੱਡੇ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini ਅਤੇ Circle to Search ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.3, GPS, NFC ਅਤੇ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ-ਮਾਊਂਟੇਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy A17 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 6GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ, ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 20,499 ਰੁਪਏ, ਤੀਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 23,499 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈ-ਸਟੋਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ SBI ਜਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ EMI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY A17 5GSAMSUNG GALAXY A17 5G INDIA LAUNCHSAMSUNG GALAXY A17 5G PRICESAMSUNG GALAXY A17 5G OFFERSSAMSUNG GALAXY A17 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ? ਜਾਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾਂ, ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ

Realme 15T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.