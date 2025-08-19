ETV Bharat / technology

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 14,999 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ? - REDMI 15 5G LAUNCH

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

REDMI 15 5G LAUNCH
REDMI 15 5G LAUNCH (REDMI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Redmi 15 5G ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 50MP ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 7000mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Xiaomi ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz AdaptiveSync ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਉੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਪਸ ਅਤੇ UI ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਅ TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker-Free ਅਤੇ Circadian Friendly ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ ਆਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HyperOS 2.0 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡ ਕੀਤੇ Gemini AI ਅਤੇ Circle to Search ਵਰਗੇ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2MP ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ AI Erase, AI Sky ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੇ ਕਈ AI ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Redmi 15 5G ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ Spotify 'ਤੇ 55.6 ਘੰਟੇ ਸੰਗੀਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, 23.5 ਘੰਟੇ YouTube ਪਲੇਬੈਕ, 17.5 ਘੰਟੇ Instagram ਰੀਲ ਅਤੇ 12.7 ਘੰਟੇ BGMI ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ, ਸਾਈਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ, ਡੌਲਬੀ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਡੀਓ ਅਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਵਾਲੀਅਮ ਸਪੋਰਟ ਫੀਚਰ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 28 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ, ਫ੍ਰੌਸਟੇਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਂਡੀ ਪਰਪਲ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Redmi 15 5G ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 50MP ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 7000mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Xiaomi ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz AdaptiveSync ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਉੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਪਸ ਅਤੇ UI ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਅ TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker-Free ਅਤੇ Circadian Friendly ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ ਆਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HyperOS 2.0 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡ ਕੀਤੇ Gemini AI ਅਤੇ Circle to Search ਵਰਗੇ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2MP ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ AI Erase, AI Sky ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੇ ਕਈ AI ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Redmi 15 5G ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ Spotify 'ਤੇ 55.6 ਘੰਟੇ ਸੰਗੀਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, 23.5 ਘੰਟੇ YouTube ਪਲੇਬੈਕ, 17.5 ਘੰਟੇ Instagram ਰੀਲ ਅਤੇ 12.7 ਘੰਟੇ BGMI ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ, ਸਾਈਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ, ਡੌਲਬੀ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਡੀਓ ਅਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਵਾਲੀਅਮ ਸਪੋਰਟ ਫੀਚਰ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Redmi 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 28 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ, ਫ੍ਰੌਸਟੇਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਂਡੀ ਪਰਪਲ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

REDMI 15 5G SMARTPHONEREDMI 15 5G INDIA LAUNCHREDMI 15 5G SALEREDMI 15 5G PRICEREDMI 15 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.