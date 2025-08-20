ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Realme P4 ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Realme P4 ਅਤੇ P4 Pro 5G ਹੈ।
Realme P4 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Realme P4 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,499 ਰੁਪਏ, 8GB + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,499 ਰੁਪਏ, 8GB + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 21,499 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Realme P4 5G 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Realme P4 5G 'ਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਫਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Realme P4 5G ਦੀ ਸੇਲ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਅਰਲੀ ਬਰਡ ਸੇਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਲ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Realme P4 Pro 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Realme P4 Pro 5G ਦੇ 6GB + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ, 8GB + 256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 26,999 ਰੁਪਏ, 8GB + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Realme P4 Pro 5G 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਨ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Realme P4 Pro 5G ਦੀ ਸੇਲ
Realme P4 Pro 5G ਦੀ ਵਿਕਰੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। Realme P4 5G ਸੀਰੀਜ਼ Realme India ਵੈੱਬਸਾਈਟ, Flipkart ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
Realme P4 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Realme P4 5G ਵਿੱਚ 6.77-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 4500 nits ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 7400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Hyper Vision ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB ਤੱਕ RAM ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Android 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Realme UI 6 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ VC ਕੂਲਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Realme P4 5G ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 8MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI Edit Genie ਅਤੇ AI Travel Snap.
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5G, 4G, Wi-Fi 6, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, GPS ਅਤੇ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੋਨ ਨੂੰ IP65 ਅਤੇ IP66 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਇੱਕ ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.58mm ਹੈ।
Realme P4 Pro 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ AMOLED 4D ਕਰਵ + ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 6,500 nits ਹੈ ਅਤੇ PWM ਡਿਮਿੰਗ ਰੇਟ 4,320Hz ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 Gen 4 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12GB ਤੱਕ LPDDR4X ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ UFS 3.1 ਔਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Realme UI 6 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ AI ਅਧਾਰਤ ਹਾਈਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਚਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮਪਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਰੇਟ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ BGMI ਨੂੰ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ 144fps ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਏਅਰਫਲੋ ਵੀਸੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਆਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਏਆਈ ਸਨੈਪ ਮੋਡ, ਏਆਈ ਪਾਰਟੀ ਮੋਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਟੈਕਸਟ ਸਕੈਨਰ।
ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP Sony IMX896 ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OIS) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 8MP ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP OV50D ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ 60fps 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਈਪੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ Realme P4 5G ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.68mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 187 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
