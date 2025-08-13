ETV Bharat / technology

Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਫੋਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ? - REALME P4 5G AND P4 PRO LAUNCH DATE

Realme ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

REALME P4 5G AND P4 PRO LAUNCH DATE
REALME P4 5G AND P4 PRO LAUNCH DATE (REALME)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Realme P4 5G ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro 5G ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ

Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Realme ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Realme P4 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ

Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro ਨੂੰ Realme P4 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯਾਨੀ Realme P4 5G ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77-ਇੰਚ ਹਾਈਪਰਗਲੋ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 4,500 nits ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme P4 5G ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ BGMI ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, AI ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਏਅਰਫਲੋ VC ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Realme P4 Pro 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Realme P4 Pro 5G ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ HypeGlow AMOLED 4D Curve+ ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 6,500 nits ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ HDR10+ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ TÜV Rheinland ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ Realme ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ Pro ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ HyperVision AI GPU ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.68mm ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 90FPS 'ਤੇ BGMI ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ Realme P4 5G ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Realme P4 5G ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro 5G ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ

Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Realme ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Realme P4 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ

Realme P4 5G ਅਤੇ P4 Pro ਨੂੰ Realme P4 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯਾਨੀ Realme P4 5G ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77-ਇੰਚ ਹਾਈਪਰਗਲੋ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 4,500 nits ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme P4 5G ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ BGMI ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, AI ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਏਅਰਫਲੋ VC ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Realme P4 Pro 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Realme P4 Pro 5G ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ HypeGlow AMOLED 4D Curve+ ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 6,500 nits ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ HDR10+ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ TÜV Rheinland ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ Realme ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ Pro ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ HyperVision AI GPU ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.68mm ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 90FPS 'ਤੇ BGMI ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ Realme P4 5G ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

REALME P4 5G AND P4 PROREALME P4 5G AND P4 PRO PRICEREALME P4 5G AND P4 PRO FEATURESREALME P4 5G AND P4 PRO INDIAREALME P4 5G AND P4 PRO LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾਂ

2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ, IOA ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.