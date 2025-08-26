ETV Bharat / technology

Realme ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ - BIG BATTERY PHONE IN INDIA

Realme ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

BIG BATTERY PHONE IN INDIA
BIG BATTERY PHONE IN INDIA (REALME)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Realme ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। Realme ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6, 7 ਜਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

Realme ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 15,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ Realme ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 15000mAh ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ Realme ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Realme ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Realme ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ Realme ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਐਨੋਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Realme GT 7 ਦਾ ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,200mAh ਬੈਟਰੀ ਹੈ।

Realme ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਟਰੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Realme ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Realme ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕੰਟੈਂਟ ਐਨੋਡ ਬੈਟਰੀ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ 10,000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 'ਮਿੰਨੀ ਡਾਇਮੰਡ' ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ 320W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਧ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਈ 8.5mm ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

Realme ਦੀ 320W ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ 26% ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 50% ਬੈਟਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Realme ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। Realme ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6, 7 ਜਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

Realme ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 15,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ Realme ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 15000mAh ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ Realme ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Realme ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Realme ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ Realme ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਐਨੋਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Realme GT 7 ਦਾ ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,200mAh ਬੈਟਰੀ ਹੈ।

Realme ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਟਰੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Realme ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Realme ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕੰਟੈਂਟ ਐਨੋਡ ਬੈਟਰੀ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ 10,000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 'ਮਿੰਨੀ ਡਾਇਮੰਡ' ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ 320W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਧ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਈ 8.5mm ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

Realme ਦੀ 320W ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ 26% ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 50% ਬੈਟਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

LARGEST BATTERY SMARTPHONEBIGGEST BATTERY SMARTPHONEREALME15000MAH BATTERY PHONEBIG BATTERY PHONE IN INDIA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ...

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.