ETV Bharat / technology

Realme 15x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ

Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Realme 15x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

REALME 15X 5G INDIA LAUNCH
Realme 15x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme 15x 5G ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, 6nm ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 60W SuperVooc ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Realme 15x 5G ਵਿੱਚ HD+ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 6.8-ਇੰਚ ਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz, ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ 180Hz ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ 256ppi ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 1200 nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ, ਸਲੀਪ ਮੋਡ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP Sony IMX852 AI ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 50MP OmniVision OV50D40 ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ 1080p ਅਤੇ 720p ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਿਊਲ-ਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸਲੋ-ਮੋਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ-ਲੈਪਸ, ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਮੋਡ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 5G, 4G, Wi-Fi 5, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.3, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, ਅਤੇ QZSS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Realme 15x 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

Realme 15x 5G 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

ਗਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ UPI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ 3,000 ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ EMI ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾ ਬਲੂ, ਮਰੀਨ ਬਲੂ ਅਤੇ ਮਰੂਨ ਰੈੱਡ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਲਮੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

REALME 15X 5GREALME 15X 5G PRICEREALME 15X 5G OFFERSREALME 15X 5G FEATURESREALME 15X 5G INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.