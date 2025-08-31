ETV Bharat / technology

Realme 15T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ? - REALME 15T LAUNCH DATE

Realme ਦਾ ਨਵਾਂ 15T ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2025 at 9:56 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Realme 15T ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme 15T ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਜੋ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 7.79mm ਮੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ 181 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰਡ ਮੈਟ 4R ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਤੇ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ IP66, IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 6050mm² ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Realme 15T ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 4R Comfort+ AMOLED ਸਕਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 93% ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ 4000 nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 10-ਬਿੱਟ ਕਲਰ ਡੈਪਥ ਅਤੇ 2160Hz PWM ਡਿਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6400 ਮੈਕਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰੀਅਲਮੀ UI 6.0 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Realme 15T ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ iPhone 16 Pro ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 10W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਐਡਿਟ ਜਿਨੀ, AI ਸਨੈਪ ਮੋਡ, AI ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਸਮਾਰਟ ਇਮੇਜ ਮੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਥਨਿਕਿਟੀ-ਅਡੈਪਟਿਵ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਲੋਇੰਗ ਸਿਲਵਰ, ਸਿਲਕ ਬਲੂ ਅਤੇ ਸੂਟ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਰੀਅਲਮੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

