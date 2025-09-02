ETV Bharat / technology

Realme 15T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ - REALME 15T LAUNCH

Realme 15T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮਿਡਰੇਂਜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Realme 15T ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 60W SuperVOOC ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਰ 'ਤੇ 50MP ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 6400 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 12GB ਰੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Realme 15T ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Realme 15T 5G ਵਿੱਚ 6.57-ਇੰਚ ਦੀ 4R Comfort+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10-ਬਿੱਟ ਕਲਰ ਡੈਪਥ ਅਤੇ 1.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਲਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੂ ਬਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ 93% ਹੈ। ਇਹ ਅਲਟਰਾ ਸਲਿਮ ਬੇਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.79mm ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ 6050mm² ਏਅਰਫਲੋ VC ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਏਰੀਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IP66 / IP68 / IP69 ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Realme 15T 5G ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2MP ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ AI ਐਡਿਟ ਜਿਨੀ, AI ਸਨੈਪ ਮੋਡ, AI ਲੈਂਡਸਕੇਪ, AI ਇਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ AI ਸਮਾਰਟ ਇਮੇਜ ਮੈਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ 181 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 60W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Realme 15T 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਲੋਇੰਗ ਸਿਲਵਰ, ਸਿਲਕ ਬਲੂ ਅਤੇ ਸੂਟ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Realme 15T 5G ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

ਇਹ ਫੋਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਰੀਅਲਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਵਾਈਪ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

