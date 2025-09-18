Ray-Ban Meta Gen 2 ਲਾਂਚ, ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਜਾਦੂ
ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੇਟਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਕਨੈਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੇਟਾ ਨੇ ਰੇ-ਬੈਨ ਮੇਟਾ ਜੇਨ 2 ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇ-ਬੈਨ ਮੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਾਂਗ।
ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਆਰ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਮੇਟਾ ਰੇ-ਬੈਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਵੈਨਗਾਰਡ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਰੇ-ਬੈਨ ਮੇਟਾ ਜੇਨ 2 ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਰੇ-ਬੈਨ ਮੈਟਾ ਜਨਰਲ 2 ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ, 3K ਵੀਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਹੁਣ 3K ਅਲਟਰਾ HD ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ 60fps ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ HDR ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 2025 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲੈਪਸ ਅਤੇ ਸਲੋ-ਮੋਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਮੋਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਕਸ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਫ਼ੇ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ Ray-Ban Meta ਅਤੇ ਓਕਲੇ ਮੈਟਾ ਐਚਐਸਟੀਐਨ ਗਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
Ray-Ban Meta Gen 2 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
Ray-Ban Meta ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2 ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੂਪ
Ray-Ban Meta Gen 2 ਤਿੰਨ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਫਰੇਮਾਂ - Wayfarer, Skyler ਅਤੇ Headliner - ਵਿੱਚ 27 ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੈਂਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ $379 (ਲਗਭਗ 33,300 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਸ $409 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਲੈਂਸ $459 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।