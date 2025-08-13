ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬੁੱਕ?
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਈ-ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੈਪਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ OTP ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 2025 ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ" ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਸੀਟ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ UPI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਈ-ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ QR ਕੋਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
|ਸਮਾਂ
|ਗਤੀਵਿਧੀ / ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
|ਸਵੇਰੇ 6:20 ਵਜੇ
|ਐਨਸੀਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
|ਸਵੇਰੇ 7:10 ਵਜੇ
|ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਗਮਨ
|ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
|ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
|ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
|ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ
|ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
|21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ
|ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
|ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ
|ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
|ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ
|ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
|ਐਨਸੀਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਬਾਰਾ ਛੱਡਣਾ
|ਸਮਾਪਤੀ
|ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ
