ਭਾਰਤ 2D Materials ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ 2D Materials ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ IISc ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਸਿਲੀਕਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਉੱਨਤ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2D Materials ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹਨ?
2D Materials ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਤਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 80,000 ਗੁਣਾ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲਕਤਾ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 2D Materials ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਨਿਊਰੋਮੋਰਫਿਕ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਇਨ-ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ
- ਬਾਇਓ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ
- ਕੁਆਂਟਮ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੋਟੋਨ ਡਿਟੈਕਟਰ
- ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਰੱਖਿਅਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀ (ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, "ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?" ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "2D Materials ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਿਲੀਕਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2D Materials ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਰੱਖਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2D Materials 'ਚ ਜਲਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ THz ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ EMI ਸ਼ੀਲਡ, ਕੁਆਂਟਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਯੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2D Materials 'ਤੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2D Materials ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਲੋਬ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ: Cambridge Graphene Centre, National Graphene Institute
- ਬੈਲਜੀਅਮ: IMEC ਦਾ 2D ਫੈਬ
- ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਸਰਚ ਕਲੱਸਟਰ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2D Materials ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਆਈਪੀ (ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੀਕਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਿਲੀਕਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2D Materials ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
- 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2D Materials 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
- ਇਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2025 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2D Materials ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏਗੀ:
- ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2D Materials ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ MeitY ਅਤੇ ANRF ਇੱਕ ਸਹਿ-ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ EoI (ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
