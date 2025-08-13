ETV Bharat / technology

ਸਿਰਫ਼ 12,999 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Poco M7 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸੇਲ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ - POCO M7 PLUS LAUNCH

Poco ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

POCO M7 PLUS LAUNCH
POCO M7 PLUS LAUNCH (POCO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 3:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੋਕੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Poco M7 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 8GB ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਮ, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਕੈਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Poco M7 Plus ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 6.9-ਇੰਚ FHD+ LCD (2340×1080 ਪਿਕਸਲ), 144Hz ਅਡੈਪਟਿਵ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 91 ਫੀਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਅਨੁਪਾਤ, 550 ਨਿਟਸ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s ਜਨਰੇਸ਼ਨ 3 (6nm), ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 6GB ਜਾਂ 8GB LPDDR4X ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 ਅਧਾਰਤ ਹਾਈਪਰ ਓਐਸ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਈਡ-ਮਾਊਂਟੇਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ 217 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2.4GHz ਅਤੇ 5GHz), ਬਲੂਟੁੱਥ 5.1, GPS ਅਤੇ GLONASS, USB ਟਾਈਪ-C ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33W ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 18W ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Poco M7 Plus ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ

Poco M7 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Poco M7 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

