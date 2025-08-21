ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਥੀਮ 'Made by Google 2025' ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ 10, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਐਕਸਐਲ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ Pixel ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ Pixel 10 ਅਤੇ Pixel 10 Pro ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ?
Pixel 10 ਅਤੇ Pixel 10 Pro ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
Pixel 10 ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ Actua OLED ਡਿਸਪਲੇਅ (1080 x 2424 ਪਿਕਸਲ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ 20:9 ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 60Hz ਤੋਂ 120Hz ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੂਥ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਕਵਰ ਗਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ HDR ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 3000 nits ਹੈ।
Pixel 10 Pro ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ OLED Actua ਡਿਸਪਲੇਅ (1080 x 2424 ਪਿਕਸਲ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ 20:9 ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1Hz ਤੋਂ 120Hz ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਕਵਰ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ HDR ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 3300 nits ਹੈ।
Pixel 10 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਗੂਗਲ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਟਨ ਐਮ2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਆਪਣਾ VPN ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਸਰਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਰ, ਟਾਈਟਨ ਐਮ2 ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Pixel 10 Pro ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Google Tensor G5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ Titan M2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Google ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ Android 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ VPN ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ Tensor ਕੋਰ, Titan M2 ਚਿੱਪ ਅਤੇ Trusty Trusted Execution Environment ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Pixel 10 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 48 MP ਕਵਾਡ PD ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 13MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 10.8MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 10.5MP ਡਿਊਲ PD ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਫੋਕਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ 24/30/60 FPS 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 24/30/60 FPS 'ਤੇ 1080p ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 20x ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Pixel 10 Pro ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ: ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ Pixel 10 ਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50 MP Octa PD ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ, ਦੂਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 48MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 48MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 42MP ਡਿਊਲ PD ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਫੋਕਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਰੈਜ਼ ਜ਼ੂਮ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100x ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੂਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 24/30 FPS 'ਤੇ 8K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 24/30/60 FPS 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨਾਲ 24/30/60 FPS 'ਤੇ 1080p ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਡਿਊਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ 20x ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਵੀਡੀਓ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Pixel 10 ਦੀ ਬੈਟਰੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4970mAh ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ 24+ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 100 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 30W USB-C PPS ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 55% ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ Pixelsnap ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ (Qi2-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 15W ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋਨ 12GB ਰੈਮ, 128GB ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।
Pixel 10 Pro ਦੀ ਬੈਟਰੀ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4870mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਲਗਭਗ 100 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 30W USB-C PPS ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 55% ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ Pixelsnap ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ (Qi2-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 15W ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋਨ 16GB ਰੈਮ, 128GB ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।
Pixel 10 ਅਤੇ Pixel 10 Pro ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਆਡੀਓ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਦਮਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸੀਅਲ ਆਡੀਓ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3D ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ, ਫ੍ਰੌਸਟ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਓਬਸੀਡੀਅਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,09,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਮੂਨਸਟੋਨ, ਜੇਡ, ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਅਤੇ ਓਬਸੀਡੀਅਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-