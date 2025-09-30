ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕੋਸਟਿਕ ਵਹੀਕਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (AVAS) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

PEDESTRIAN WARNING SYSTEM
Tata Curvv ਵਿੱਚ ADAS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਫੋਟੋ - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 5:31 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕੋਸਟਿਕ ਵਹੀਕਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (AVAS) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ICE-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

MoRTH ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2027 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ M ਅਤੇ N ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ AIS-173 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ AVAS ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ M ਅਤੇ N EV ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਨ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣਗੇ।

Hyundai ਵਿੱਚ ADAS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਫੋਟੋ - Hyundai Motor India)

ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਤੀ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋਖਮ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ AVAS ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ AVAS ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MG Comet EV, Tata Curvv EV, ਅਤੇ Hyundai Creta Electric ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Mahindra XEV 9e ਅਤੇ BE6 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਵੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

