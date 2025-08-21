ETV Bharat / technology

ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ? - ANNUAL FASTAG PASS NEWS

FASTag ਪਾਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਪਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ FASTag ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਮਾਰਗਯਾਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇ ਗਏ?

MoRTH ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-MoRTH ਇੰਡੀਆ

ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਫੀਸ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਪਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 200 ਟੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ NHAI ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਮ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?

ਸਿਰਫ਼ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੈਧ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (VRN) ਨਾਲ ਜੁੜੇ FASTag ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਜਮਾਰਗਯਾਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (iOS ਅਤੇ Android) ਜਾਂ NHAI ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ FASTag ਆਮ Pay-as-you-go mode ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

