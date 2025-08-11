ETV Bharat / technology

Oppo K13 Turbo ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ਼ਰਸ

Oppo K13 Turbo ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

OPPO K13 TURBO SERIES LAUNCH
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 3:05 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Oppo K13 Turbo ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ Oppo K13 Turbo ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ Oppo K13 Turbo Pro ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7000mm ਵਰਗ VC ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 7000mAh ਬੈਟਰੀ, 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ Wi-Fi 7 ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Oppo K13 Turbo 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.80-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ, ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ 240Hz ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਕ 1600 nits ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ColorOS 15.0.2 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 2MP ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 5G, 4G, Wi-Fi 7, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, GPS, NFC ਅਤੇ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹਨ। Oppo K13 Turbo ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 8450 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ Oppo K13 Turbo Pro ਵਿੱਚ Snapdragon 8s Gen 4 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 8GB ਤੱਕ ਅਤੇ Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 12GB ਤੱਕ RAM ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 256GB ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਪੱਖੇ, ਏਅਰ ਡਕਟ ਅਤੇ 7,000 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਾਸ਼ਪ ਕੂਲਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੋਨ ਦੇ ਹੀਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੋਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ IPX6, IPX8 ਅਤੇ IPX9 ਵਾਟਰ ਰੋਧਕ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਇੱਕ ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Oppo K13 Turbo 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

Oppo K13 Turbo ਦੇ 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ, 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪਰਪਲ, ਨਾਈਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਮੈਵਰਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Oppo K13 Turbo Pro 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਹੈ, 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪੋ ਟਰਬੋ ਬੈਕ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 3,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਓਪੋ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਮੈਵਰਿਕ, ਪਰਪਲ ਫੈਂਟਮ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

